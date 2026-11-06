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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 92
An-Nisa
92
4:92
وما كان لمومن ان يقتل مومنا الا خطا ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مومنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ٩٢
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًۭٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًۭٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ وَدِيَةٌۭ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّۢ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌۭ فَدِيَةٌۭ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ مُّؤْمِنَةٍۢ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةًۭ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٩٢
وَمَا
ﱁ
كَانَ
ﱂ
لِمُؤۡمِنٍ
ﱃ
أَن
ﱄ
يَقۡتُلَ
ﱅ
مُؤۡمِنًا
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
خَطَـٔٗاۚ
ﱈﱉ
وَمَن
ﱊ
قَتَلَ
ﱋ
مُؤۡمِنًا
ﱌ
خَطَـٔٗا
ﱍ
فَتَحۡرِيرُ
ﱎ
رَقَبَةٖ
ﱏ
مُّؤۡمِنَةٖ
ﱐ
وَدِيَةٞ
ﱑ
مُّسَلَّمَةٌ
ﱒ
إِلَىٰٓ
ﱓ
أَهۡلِهِۦٓ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
أَن
ﱖ
يَصَّدَّقُواْۚ
ﱗﱘ
فَإِن
ﱙ
كَانَ
ﱚ
مِن
ﱛ
قَوۡمٍ
ﱜ
عَدُوّٖ
ﱝ
لَّكُمۡ
ﱞ
وَهُوَ
ﱟ
مُؤۡمِنٞ
ﱠ
فَتَحۡرِيرُ
ﱡ
رَقَبَةٖ
ﱢ
مُّؤۡمِنَةٖۖ
ﱣﱤ
وَإِن
ﱥ
كَانَ
ﱦ
مِن
ﱧ
قَوۡمِۭ
ﱨ
بَيۡنَكُمۡ
ﱩ
وَبَيۡنَهُم
ﱪ
مِّيثَٰقٞ
ﱫ
فَدِيَةٞ
ﱬ
مُّسَلَّمَةٌ
ﱭ
إِلَىٰٓ
ﱮ
أَهۡلِهِۦ
ﱯ
وَتَحۡرِيرُ
ﱰ
رَقَبَةٖ
ﱱ
مُّؤۡمِنَةٖۖ
ﱲﱳ
فَمَن
ﱴ
لَّمۡ
ﱵ
يَجِدۡ
ﱶ
فَصِيَامُ
ﱷ
شَهۡرَيۡنِ
ﱸ
مُتَتَابِعَيۡنِ
ﱹ
تَوۡبَةٗ
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱللَّهِۗ
ﱼﱽ
وَكَانَ
ﱾ
ٱللَّهُ
ﱿ
عَلِيمًا
ﲀ
حَكِيمٗا
ﲁ
٩٢
ﲂ
Bir müminin diğer mümini yanlışlık dışında öldürmesi asla caiz değildir. Bir mümini yanlışlıkla öldürenin, bir mümin köleyi azad etmesi ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça, ona diyet ödemesi gerekir. Eğer o mümin, size düşman bir topluluktan ise mümin bir köleyi azad etmek gerekir. Şayet aranızda anlaşma olan bir millettense, ailesine diyet ödemek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bulamayana, Allah tarafından tevbesinin kabulü için, ard arda iki ay oruç tutmak gerekir. Allah bilendir. Hakim'dir.
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