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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 91
An-Nisa
91
4:91
ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل ما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ٩١
سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ٩١
سَتَجِدُونَ
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ءَاخَرِينَ
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يُرِيدُونَ
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أَن
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يَأۡمَنُوكُمۡ
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وَيَأۡمَنُواْ
ﲻ
قَوۡمَهُمۡ
ﲼ
كُلَّ
ﲽ
مَا
ﲾ
رُدُّوٓاْ
ﲿ
إِلَى
ﳀ
ٱلۡفِتۡنَةِ
ﳁ
أُرۡكِسُواْ
ﳂ
فِيهَاۚ
ﳃﳄ
فَإِن
ﳅ
لَّمۡ
ﳆ
يَعۡتَزِلُوكُمۡ
ﳇ
وَيُلۡقُوٓاْ
ﳈ
إِلَيۡكُمُ
ﳉ
ٱلسَّلَمَ
ﳊ
وَيَكُفُّوٓاْ
ﳋ
أَيۡدِيَهُمۡ
ﳌ
فَخُذُوهُمۡ
ﳍ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﳎ
حَيۡثُ
ﳏ
ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ
ﳐﳑ
وَأُوْلَٰٓئِكُمۡ
ﳒ
جَعَلۡنَا
ﳓ
لَكُمۡ
ﳔ
عَلَيۡهِمۡ
ﳕ
سُلۡطَٰنٗا
ﳖ
مُّبِينٗا
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٩١
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Diğerlerinin de sizden ve kendi milletlerinden güvende olmayı istediklerini göreceksiniz. Ne var ki fitneciliğe her çağırıldıklarında ona can atarlar; eğer sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve sizden el çekmezlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhlerine size apaçık ferman verdik.
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