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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 84
An-Nisa
84
4:84
فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المومنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا ٨٤
فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًۭا وَأَشَدُّ تَنكِيلًۭا ٨٤
فَقَٰتِلۡ
ﲛ
فِي
ﲜ
سَبِيلِ
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
لَا
ﲟ
تُكَلَّفُ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
نَفۡسَكَۚ
ﲢﲣ
وَحَرِّضِ
ﲤ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲥﲦ
عَسَى
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
أَن
ﲩ
يَكُفَّ
ﲪ
بَأۡسَ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
كَفَرُواْۚ
ﲭﲮ
وَٱللَّهُ
ﲯ
أَشَدُّ
ﲰ
بَأۡسٗا
ﲱ
وَأَشَدُّ
ﲲ
تَنكِيلٗا
ﲳ
٨٤
ﲴ
Allah yolunda savaş; sen ancak kendinden sorumlusun, inananları teşvik et; umulur ki Allah, inkar edenlerin baskınını önler. Allah'ın kahrı da, ibret alınacak cezası da pek şiddetlidir.
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