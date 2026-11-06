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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 83
An-Nisa
83
4:83
واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ٨٣
وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌۭ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًۭا ٨٣
وَإِذَا
ﱺ
جَآءَهُمۡ
ﱻ
أَمۡرٞ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلۡأَمۡنِ
ﱾ
أَوِ
ﱿ
ٱلۡخَوۡفِ
ﲀ
أَذَاعُواْ
ﲁ
بِهِۦۖ
ﲂﲃ
وَلَوۡ
ﲄ
رَدُّوهُ
ﲅ
إِلَى
ﲆ
ٱلرَّسُولِ
ﲇ
وَإِلَىٰٓ
ﲈ
أُوْلِي
ﲉ
ٱلۡأَمۡرِ
ﲊ
مِنۡهُمۡ
ﲋ
لَعَلِمَهُ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ
ﲎ
مِنۡهُمۡۗ
ﲏﲐ
وَلَوۡلَا
ﲑ
فَضۡلُ
ﲒ
ٱللَّهِ
ﲓ
عَلَيۡكُمۡ
ﲔ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲕ
لَٱتَّبَعۡتُمُ
ﲖ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲗ
إِلَّا
ﲘ
قَلِيلٗا
ﲙ
٨٣
ﲚ
Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu yayarlar; halbuki o haberi Peygamber'e veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya kadir olanlar onu bilirdi. Allah'ın size bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, pek azınız bir yana, şeytana uyardınız.
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