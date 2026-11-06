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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 82
An-Nisa
82
4:82
افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٨٢
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًۭا كَثِيرًۭا ٨٢
أَفَلَا
ﱫ
يَتَدَبَّرُونَ
ﱬ
ٱلۡقُرۡءَانَۚ
ﱭﱮ
وَلَوۡ
ﱯ
كَانَ
ﱰ
مِنۡ
ﱱ
عِندِ
ﱲ
غَيۡرِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
لَوَجَدُواْ
ﱵ
فِيهِ
ﱶ
ٱخۡتِلَٰفٗا
ﱷ
كَثِيرٗا
ﱸ
٨٢
ﱹ
Kuran'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı.
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