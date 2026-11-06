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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 73
An-Nisa
73
4:73
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ٧٣
وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌۭ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًۭا ٧٣
وَلَئِنۡ
ﲣ
أَصَٰبَكُمۡ
ﲤ
فَضۡلٞ
ﲥ
مِّنَ
ﲦ
ٱللَّهِ
ﲧ
لَيَقُولَنَّ
ﲨ
كَأَن
ﲩ
لَّمۡ
ﲪ
تَكُنۢ
ﲫ
بَيۡنَكُمۡ
ﲬ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲭ
مَوَدَّةٞ
ﲮ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲯ
كُنتُ
ﲰ
مَعَهُمۡ
ﲱ
فَأَفُوزَ
ﲲ
فَوۡزًا
ﲳ
عَظِيمٗا
ﲴ
٧٣
ﲵ
Allah'tan size bir nimet erişse, and olsun ki, sizinle kendi arasında bir dostluk yokmuş gibi: "Keşki onlarla beraber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım" der.
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