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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 72
An-Nisa
72
4:72
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٧٢
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌۭ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًۭا ٧٢
وَإِنَّ
ﲑ
مِنكُمۡ
ﲒ
لَمَن
ﲓ
لَّيُبَطِّئَنَّ
ﲔ
فَإِنۡ
ﲕ
أَصَٰبَتۡكُم
ﲖ
مُّصِيبَةٞ
ﲗ
قَالَ
ﲘ
قَدۡ
ﲙ
أَنۡعَمَ
ﲚ
ٱللَّهُ
ﲛ
عَلَيَّ
ﲜ
إِذۡ
ﲝ
لَمۡ
ﲞ
أَكُن
ﲟ
مَّعَهُمۡ
ﲠ
شَهِيدٗا
ﲡ
٧٢
ﲢ
Şüphesiz aranızda pek ağır davrananlar vardır; size bir musibet gelirse: "Allah bana iyilikte bulundu, çünkü onlarla beraber bulunmadim" der.
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