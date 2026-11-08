Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 163
An-Nisa
163
4:163
۞ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا ١٦٣
۞ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍۢ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًۭا ١٦٣
۞ إِنَّآ
ﱁ ﱂ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱃ
إِلَيۡكَ
ﱄ
كَمَآ
ﱅ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
نُوحٖ
ﱈ
وَٱلنَّبِيِّـۧنَ
ﱉ
مِنۢ
ﱊ
بَعۡدِهِۦۚ
ﱋﱌ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱍ
إِلَىٰٓ
ﱎ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱏ
وَإِسۡمَٰعِيلَ
ﱐ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱑ
وَيَعۡقُوبَ
ﱒ
وَٱلۡأَسۡبَاطِ
ﱓ
وَعِيسَىٰ
ﱔ
وَأَيُّوبَ
ﱕ
وَيُونُسَ
ﱖ
وَهَٰرُونَ
ﱗ
وَسُلَيۡمَٰنَۚ
ﱘﱙ
وَءَاتَيۡنَا
ﱚ
دَاوُۥدَ
ﱛ
زَبُورٗا
ﱜ
١٦٣
ﱝ
Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.