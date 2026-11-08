Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 159
An-Nisa
159
4:159
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ١٥٩
وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ١٥٩
وَإِن
ﲐ
مِّنۡ
ﲑ
أَهۡلِ
ﲒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
لَيُؤۡمِنَنَّ
ﲕ
بِهِۦ
ﲖ
قَبۡلَ
ﲗ
مَوۡتِهِۦۖ
ﲘﲙ
وَيَوۡمَ
ﲚ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲛ
يَكُونُ
ﲜ
عَلَيۡهِمۡ
ﲝ
شَهِيدٗا
ﲞ
١٥٩
ﲟ
Kitap ehlinden, ölmeden önce, İsa'ya inanmayacak yoktur. O, gerektiği gibi inanmadıklarından, kıyamet günü onların aleyhine şahit olur.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.