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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 155
An-Nisa
155
4:155
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون الا قليلا ١٥٥
فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّۢ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٥٥
فَبِمَا
ﱁ
نَقۡضِهِم
ﱂ
مِّيثَٰقَهُمۡ
ﱃ
وَكُفۡرِهِم
ﱄ
بِـَٔايَٰتِ
ﱅ
ٱللَّهِ
ﱆ
وَقَتۡلِهِمُ
ﱇ
ٱلۡأَنۢبِيَآءَ
ﱈ
بِغَيۡرِ
ﱉ
حَقّٖ
ﱊ
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱋ
قُلُوبُنَا
ﱌ
غُلۡفُۢۚ
ﱍﱎ
بَلۡ
ﱏ
طَبَعَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
عَلَيۡهَا
ﱒ
بِكُفۡرِهِمۡ
ﱓ
فَلَا
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
قَلِيلٗا
ﱗ
١٥٥
ﱘ
Sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri, "Kalblerimiz perdelidir" demelerinden ötürü Allah, evet, inkarlarına karşılık onların kalblerini mühürledi, onun için bunların ancak pek azı inanır.
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