Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: An-Nisa Ayah 155

[ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ] لهبهر ئهوهی ئهمان دیسانهوه عههدو پهیمانیان لهگهڵ خوای گهورهدا ئهشكاند [ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ] وه كوفریان ئهكرد بهئایهتهكانی خوای گهوره [ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ] وه پێغهمبهرانی خوای گهورهیان ئهكوشت بهناحهق وهكو (یهحیا)و (زهكهریا)و جگه لهوان [ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ] وه ئهیانووت: ئێمه دڵمان وهك ئهوه وایه كه پهردهیهكی بهسهردابێ هیچ شتێك نابیستین و هیچ شتێك تێناگهین [ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ] بهڵكو خوای گهوره بههۆی كوفری خۆیانهوه مۆری لهسهر دڵیان داوه [ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٥٥) ] بۆیه ئیمان ناهێنن تهنها كهمێكیان نهبێت.