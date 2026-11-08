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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 154
An-Nisa
154
4:154
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ١٥٤
وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَـٰقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا۟ فِى ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًۭا ١٥٤
وَرَفَعۡنَا
ﲾ
فَوۡقَهُمُ
ﲿ
ٱلطُّورَ
ﳀ
بِمِيثَٰقِهِمۡ
ﳁ
وَقُلۡنَا
ﳂ
لَهُمُ
ﳃ
ٱدۡخُلُواْ
ﳄ
ٱلۡبَابَ
ﳅ
سُجَّدٗا
ﳆ
وَقُلۡنَا
ﳇ
لَهُمۡ
ﳈ
لَا
ﳉ
تَعۡدُواْ
ﳊ
فِي
ﳋ
ٱلسَّبۡتِ
ﳌ
وَأَخَذۡنَا
ﳍ
مِنۡهُم
ﳎ
مِّيثَٰقًا
ﳏ
غَلِيظٗا
ﳐ
١٥٤
ﳑ
Kitap ehli, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi ve "Bize Allah'ı apaçık göster" demişlerdi. Zulümlerinden ötürü onları yıldırım çarpmıştı. Belgeler kendilerine geldikten sonra da, buzağıyı tanrı olarak benimsediler, fakat bunları affettik ve Musa'ya apaçık bir hüccet verdik, söz vermelerine karşılık Tur dağını üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Kapıdan secde ederek girin" dedik, "Cumartesileri aşırı gitmeyin" dedik, onlardan sağlam bir söz aldık.
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