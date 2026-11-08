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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 153
An-Nisa
153
4:153
يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى اكبر من ذالك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذالك واتينا موسى سلطانا مبينا ١٥٣
يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَـٰبًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَـٰتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ١٥٣
يَسۡـَٔلُكَ
ﲕ
أَهۡلُ
ﲖ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲗ
أَن
ﲘ
تُنَزِّلَ
ﲙ
عَلَيۡهِمۡ
ﲚ
كِتَٰبٗا
ﲛ
مِّنَ
ﲜ
ٱلسَّمَآءِۚ
ﲝﲞ
فَقَدۡ
ﲟ
سَأَلُواْ
ﲠ
مُوسَىٰٓ
ﲡ
أَكۡبَرَ
ﲢ
مِن
ﲣ
ذَٰلِكَ
ﲤ
فَقَالُوٓاْ
ﲥ
أَرِنَا
ﲦ
ٱللَّهَ
ﲧ
جَهۡرَةٗ
ﲨ
فَأَخَذَتۡهُمُ
ﲩ
ٱلصَّٰعِقَةُ
ﲪ
بِظُلۡمِهِمۡۚ
ﲫﲬ
ثُمَّ
ﲭ
ٱتَّخَذُواْ
ﲮ
ٱلۡعِجۡلَ
ﲯ
مِنۢ
ﲰ
بَعۡدِ
ﲱ
مَا
ﲲ
جَآءَتۡهُمُ
ﲳ
ٱلۡبَيِّنَٰتُ
ﲴ
فَعَفَوۡنَا
ﲵ
عَن
ﲶ
ذَٰلِكَۚ
ﲷﲸ
وَءَاتَيۡنَا
ﲹ
مُوسَىٰ
ﲺ
سُلۡطَٰنٗا
ﲻ
مُّبِينٗا
ﲼ
١٥٣
ﲽ
Kitap ehli, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi ve "Bize Allah'ı apaçık göster" demişlerdi. Zulümlerinden ötürü onları yıldırım çarpmıştı. Belgeler kendilerine geldikten sonra da, buzağıyı tanrı olarak benimsediler, fakat bunları affettik ve Musa'ya apaçık bir hüccet verdik, söz vermelerine karşılık Tur dağını üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Kapıdan secde ederek girin" dedik, "Cumartesileri aşırı gitmeyin" dedik, onlardan sağlam bir söz aldık.
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