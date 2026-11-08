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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 151
An-Nisa
151
4:151
اولايك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ١٥١
أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّۭا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًۭا مُّهِينًۭا ١٥١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱸ
هُمُ
ﱹ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱺ
حَقّٗاۚ
ﱻﱼ
وَأَعۡتَدۡنَا
ﱽ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﱾ
عَذَابٗا
ﱿ
مُّهِينٗا
ﲀ
١٥١
ﲁ
Allah'ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah'la peygamberleri arasını ayırmak isteyen, "Bir kısmına inanır bir kısmını inkar ederiz" diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere ağır bir azab hazırlamışızdır.
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