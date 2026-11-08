Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 149
An-Nisa
149
4:149
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ١٤٩
إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّۭا قَدِيرًا ١٤٩
إِن
ﱒ
تُبۡدُواْ
ﱓ
خَيۡرًا
ﱔ
أَوۡ
ﱕ
تُخۡفُوهُ
ﱖ
أَوۡ
ﱗ
تَعۡفُواْ
ﱘ
عَن
ﱙ
سُوٓءٖ
ﱚ
فَإِنَّ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
عَفُوّٗا
ﱞ
قَدِيرًا
ﱟ
١٤٩
ﱠ
Bir iyiliği açığa vurur veya gizler yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki Allah da Affeden'dir, Güçlü Olan'dır.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.