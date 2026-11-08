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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 143
An-Nisa
143
4:143
مذبذبين بين ذالك لا الى هاولاء ولا الى هاولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ١٤٣
مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ١٤٣
مُّذَبۡذَبِينَ
ﱼ
بَيۡنَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لَآ
ﱿ
إِلَىٰ
ﲀ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲁ
وَلَآ
ﲂ
إِلَىٰ
ﲃ
هَٰٓؤُلَآءِۚ
ﲄﲅ
وَمَن
ﲆ
يُضۡلِلِ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
فَلَن
ﲉ
تَجِدَ
ﲊ
لَهُۥ
ﲋ
سَبِيلٗا
ﲌ
١٤٣
ﲍ
Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmağa çalışırlar, oysa O, onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, ne onlarla, ne de bunlarla olur, ikisi arasında bocalayarak Allah'ı pek az anarlar. Allah'ın saptırdığı kimseye yol bulamayacaksın.
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