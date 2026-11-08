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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 142
An-Nisa
142
4:142
ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ١٤٢
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٤٢
إِنَّ
ﱨ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﱩ
يُخَٰدِعُونَ
ﱪ
ٱللَّهَ
ﱫ
وَهُوَ
ﱬ
خَٰدِعُهُمۡ
ﱭ
وَإِذَا
ﱮ
قَامُوٓاْ
ﱯ
إِلَى
ﱰ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱱ
قَامُواْ
ﱲ
كُسَالَىٰ
ﱳ
يُرَآءُونَ
ﱴ
ٱلنَّاسَ
ﱵ
وَلَا
ﱶ
يَذۡكُرُونَ
ﱷ
ٱللَّهَ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
قَلِيلٗا
ﱺ
١٤٢
ﱻ
Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmağa çalışırlar, oysa O, onlara aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Onlar namaza tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, ne onlarla, ne de bunlarla olur, ikisi arasında bocalayarak Allah'ı pek az anarlar. Allah'ın saptırdığı kimseye yol bulamayacaksın.
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