Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 140
An-Nisa
140
4:140
وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ١٤٠
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًۭا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْكَـٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠
وَقَدۡ
ﲵ
نَزَّلَ
ﲶ
عَلَيۡكُمۡ
ﲷ
فِي
ﲸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲹ
أَنۡ
ﲺ
إِذَا
ﲻ
سَمِعۡتُمۡ
ﲼ
ءَايَٰتِ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
يُكۡفَرُ
ﲿ
بِهَا
ﳀ
وَيُسۡتَهۡزَأُ
ﳁ
بِهَا
ﳂ
فَلَا
ﳃ
تَقۡعُدُواْ
ﳄ
مَعَهُمۡ
ﳅ
حَتَّىٰ
ﳆ
يَخُوضُواْ
ﳇ
فِي
ﳈ
حَدِيثٍ
ﳉ
غَيۡرِهِۦٓ
ﳊ
إِنَّكُمۡ
ﳋ
إِذٗا
ﳌ
مِّثۡلُهُمۡۗ
ﳍﳎ
إِنَّ
ﳏ
ٱللَّهَ
ﳐ
جَامِعُ
ﳑ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﳒ
وَٱلۡكَٰفِرِينَ
ﳓ
فِي
ﳔ
جَهَنَّمَ
ﳕ
جَمِيعًا
ﳖ
١٤٠
ﳗ
O, size Kitap'da "Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve alaya alındığını işittiğinizde, başka bir söze geçmedikçe, onlarla bir arada oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz" diye indirdi. Doğrusu Allah münafıkları ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.