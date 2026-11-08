Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: An-Nisa Ayah 140

{دانەنیشتن لەو مەجلیسانەی كە گاڵتەی بەدین تێدا دەكرێت} [ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ] وه له قورئانی پیرۆزدا بۆ ئێوه دابهزیوه ئهگهر له ههر مهجلیس و شوێنێكدا بیستتان ئایهتهكانی خوای گهوره كوفری پێ ئهكرێ وه گاڵتهی پێ ئهكرێ لهگهڵ ئهو كهسانهدا دامهنیشن و ئهو مهجلیسانه بهجێ بێلن یاخود ئینكاری بكهن [ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ] تا ئهو قسانه ئهگۆڕن وه دهست ئهكهن بهقسهی تر [ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ] ئهگهر لهگهڵ ئهوانه دانیشن كه گاڵته به ئایهتهكانی خوای گهوره ئهكهن وه كوفری پێ ئهكهن وه ئینكاریتان نهكرد ئهوه به دڵنیایى ئێوهش وهكو ئهوان وان، واته: له كوفردا ئێوهش كافر ئهبن بۆیه ئهبێ ئهو مهجلیسانه بهجێ بهێلن یاخود ئینكاری بكهن [ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠) ] به دڵنیایى خوای گهوره مونافیقان و كافران ههر ههموویان له ئاگری دۆزهخدا كۆ ئهكاتهوه ئهوانهی كه گاڵتهیان به دینی خوای گهوره كردووه.