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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 138
An-Nisa
138
4:138
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨
بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨
بَشِّرِ
ﲞ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲟ
بِأَنَّ
ﲠ
لَهُمۡ
ﲡ
عَذَابًا
ﲢ
أَلِيمًا
ﲣ
١٣٨
ﲤ
Münafıklara, kendilerine elem verici bir azab olduğunu müjdele.
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