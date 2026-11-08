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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 129
An-Nisa
129
4:129
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ١٢٩
وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٢٩
وَلَن
ﱢ
تَسۡتَطِيعُوٓاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَعۡدِلُواْ
ﱥ
بَيۡنَ
ﱦ
ٱلنِّسَآءِ
ﱧ
وَلَوۡ
ﱨ
حَرَصۡتُمۡۖ
ﱩﱪ
فَلَا
ﱫ
تَمِيلُواْ
ﱬ
كُلَّ
ﱭ
ٱلۡمَيۡلِ
ﱮ
فَتَذَرُوهَا
ﱯ
كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ
ﱰﱱ
وَإِن
ﱲ
تُصۡلِحُواْ
ﱳ
وَتَتَّقُواْ
ﱴ
فَإِنَّ
ﱵ
ٱللَّهَ
ﱶ
كَانَ
ﱷ
غَفُورٗا
ﱸ
رَّحِيمٗا
ﱹ
١٢٩
ﱺ
Adil hareket etmeye ne kadar uğraşsanız, kadınlar arasında eşitlik yapamayacaksınız, bari bir tarafa kalben tamamen meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. İşleri düzeltir ve haksızlıktan sakınırsanız bilin ki Allah şüphesiz bağışlar ve merhamet eder.
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