Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: An-Nisa Ayah 128

{رێككەوتنی نێوان هاوسەران} [ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ] وه ئهگهر هاتوو ئافرهتێك ترسا لهوهی كه پیاوهكهی لێی دوور بكهوێتهوه یان حهزی پێی نهبێ یان بیهوێ لێی جیابێتهوه یان قسهی لهگهڵدا نهكات یان خۆشی پێیدا نهیات [ أَوْ إِعْرَاضًا ] یان پشتی تێ بكات [ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ] ئهوه ئاساییهو تاوانبار نابن ئهگهر له نێوان یهكدا صوڵح بكهن بهوهی كه ئهگهر هاتوو زیاتر له ئافرهتێكی ههبوو ئهمیان سهرهی شهوی خۆی كهم بكاتهوه، یان ههندێك له نهفهقهی كهم بكاتهوه، یان ههندێ له مارهیی كهم بكاتهوه، تا بهیهكهوه صوڵح بكهن و ڕێك بكهون، (عائیشه) دهفهرمێت: پیاو خێزانى ههبوو نهیدهویست ژیانى لهگهڵ بهسهر بهرێت و دهیویست تهڵاقى بدات، ئافرهتهكه دهیووت: گهردنت ئازاد دهكهم تهڵاقم مهده، ئهم ئایهته لهسهر ئهمه دابهزى [ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ] وه ئهم ڕێكهوتنه باشتره له ناكۆكی نێوانیان یان لێك جیابوونهوهیان [ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ] وه خوای گهوره ئهزانێ كه ههموو نهفسێك بهشی خۆی ڕهزیلی تیایهو ڕهزیلی حازره لهگهڵیداو ئامادهیهو لهسیفهتی مرۆڤدا ههیهو لێی جیا نابێتهوه [ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا ] وه ئهگهر بێتوو بهچاكه مامهڵهی ئافرهتان بكهن وه تهقوای خوای گهوره بكهن [ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨) ] ئهوه به دڵنیایى خوای گهوره زۆر زانایهو زانیاریهكی وردهكاری ههیه به كردهوهكانی ئێوه، وه پاداشتتان دهداتهوه لهسهرى.