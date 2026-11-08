Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 126
An-Nisa
126
4:126
ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ١٢٦
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍۢ مُّحِيطًۭا ١٢٦
وَلِلَّهِ
ﲓ
مَا
ﲔ
فِي
ﲕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲖ
وَمَا
ﲗ
فِي
ﲘ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲙﲚ
وَكَانَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
بِكُلِّ
ﲝ
شَيۡءٖ
ﲞ
مُّحِيطٗا
ﲟ
١٢٦
ﲠ
Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatır.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.