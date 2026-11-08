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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 125
An-Nisa
125
4:125
ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ١٢٥
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًۭا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًۭا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًۭا ١٢٥
وَمَنۡ
ﲀ
أَحۡسَنُ
ﲁ
دِينٗا
ﲂ
مِّمَّنۡ
ﲃ
أَسۡلَمَ
ﲄ
وَجۡهَهُۥ
ﲅ
لِلَّهِ
ﲆ
وَهُوَ
ﲇ
مُحۡسِنٞ
ﲈ
وَٱتَّبَعَ
ﲉ
مِلَّةَ
ﲊ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲋ
حَنِيفٗاۗ
ﲌﲍ
وَٱتَّخَذَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲐ
خَلِيلٗا
ﲑ
١٢٥
ﲒ
İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip, hakka yönelen İbrahim'in dinine uyandan, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
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