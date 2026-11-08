Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 124
An-Nisa
124
4:124
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ١٢٤
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًۭا ١٢٤
وَمَن
ﱯ
يَعۡمَلۡ
ﱰ
مِنَ
ﱱ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱲ
مِن
ﱳ
ذَكَرٍ
ﱴ
أَوۡ
ﱵ
أُنثَىٰ
ﱶ
وَهُوَ
ﱷ
مُؤۡمِنٞ
ﱸ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﱹ
يَدۡخُلُونَ
ﱺ
ٱلۡجَنَّةَ
ﱻ
وَلَا
ﱼ
يُظۡلَمُونَ
ﱽ
نَقِيرٗا
ﱾ
١٢٤
ﱿ
Erkek veya kadın, mümin olarak, kim yararlı işler işlerse, işte onlar cennete girerler, kendilerine zerre kadar zulmedilmez.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.