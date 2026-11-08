Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 123
An-Nisa
123
4:123
ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ١٢٣
لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِىِّ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ۗ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًۭا يُجْزَ بِهِۦ وَلَا يَجِدْ لَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ١٢٣
لَّيۡسَ
ﱙ
بِأَمَانِيِّكُمۡ
ﱚ
وَلَآ
ﱛ
أَمَانِيِّ
ﱜ
أَهۡلِ
ﱝ
ٱلۡكِتَٰبِۗ
ﱞﱟ
مَن
ﱠ
يَعۡمَلۡ
ﱡ
سُوٓءٗا
ﱢ
يُجۡزَ
ﱣ
بِهِۦ
ﱤ
وَلَا
ﱥ
يَجِدۡ
ﱦ
لَهُۥ
ﱧ
مِن
ﱨ
دُونِ
ﱩ
ٱللَّهِ
ﱪ
وَلِيّٗا
ﱫ
وَلَا
ﱬ
نَصِيرٗا
ﱭ
١٢٣
ﱮ
Bu, sizin kuruntularınıza ve Kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim fenalık yaparsa cezasını görür, kendisine Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulur.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.