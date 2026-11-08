Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 119
An-Nisa
119
4:119
ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًۭا مُّبِينًۭا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ
ﲠ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ
ﲡ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲢ
فَلَيُبَتِّكُنَّ
ﲣ
ءَاذَانَ
ﲤ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﲥ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲦ
فَلَيُغَيِّرُنَّ
ﲧ
خَلۡقَ
ﲨ
ٱللَّهِۚ
ﲩﲪ
وَمَن
ﲫ
يَتَّخِذِ
ﲬ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲭ
وَلِيّٗا
ﲮ
مِّن
ﲯ
دُونِ
ﲰ
ٱللَّهِ
ﲱ
فَقَدۡ
ﲲ
خَسِرَ
ﲳ
خُسۡرَانٗا
ﲴ
مُّبِينٗا
ﲵ
١١٩
ﲶ
Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve: "Elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım, onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim" diyen, Allah'ın lanet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.