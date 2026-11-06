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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 108
An-Nisa
108
4:108
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ١٠٨
يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٨
يَسۡتَخۡفُونَ
ﱚ
مِنَ
ﱛ
ٱلنَّاسِ
ﱜ
وَلَا
ﱝ
يَسۡتَخۡفُونَ
ﱞ
مِنَ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
وَهُوَ
ﱡ
مَعَهُمۡ
ﱢ
إِذۡ
ﱣ
يُبَيِّتُونَ
ﱤ
مَا
ﱥ
لَا
ﱦ
يَرۡضَىٰ
ﱧ
مِنَ
ﱨ
ٱلۡقَوۡلِۚ
ﱩﱪ
وَكَانَ
ﱫ
ٱللَّهُ
ﱬ
بِمَا
ﱭ
يَعۡمَلُونَ
ﱮ
مُحِيطًا
ﱯ
١٠٨
ﱰ
Allah'ın razı olmadığı sözü gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'dan gizlemiyorlar. Allah işlediklerinin hepsini bilmektedir.
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