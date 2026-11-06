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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 105
An-Nisa
105
4:105
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخاينين خصيما ١٠٥
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًۭا ١٠٥
إِنَّآ
ﲶ
أَنزَلۡنَآ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲹ
بِٱلۡحَقِّ
ﲺ
لِتَحۡكُمَ
ﲻ
بَيۡنَ
ﲼ
ٱلنَّاسِ
ﲽ
بِمَآ
ﲾ
أَرَىٰكَ
ﲿ
ٱللَّهُۚ
ﳀﳁ
وَلَا
ﳂ
تَكُن
ﳃ
لِّلۡخَآئِنِينَ
ﳄ
خَصِيمٗا
ﳅ
١٠٥
ﳆ
Doğrusu, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye Kitap'ı sana hak olarak indirdik; hakkı gözet, hainlerden taraf olma.
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