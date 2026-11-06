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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Ayah 103
An-Nisa
103
4:103
فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا ١٠٣
فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًۭا وَقُعُودًۭا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًۭا مَّوْقُوتًۭا ١٠٣
فَإِذَا
ﲅ
قَضَيۡتُمُ
ﲆ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲇ
فَٱذۡكُرُواْ
ﲈ
ٱللَّهَ
ﲉ
قِيَٰمٗا
ﲊ
وَقُعُودٗا
ﲋ
وَعَلَىٰ
ﲌ
جُنُوبِكُمۡۚ
ﲍﲎ
فَإِذَا
ﲏ
ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ
ﲐ
فَأَقِيمُواْ
ﲑ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
ﲒﲓ
إِنَّ
ﲔ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲕ
كَانَتۡ
ﲖ
عَلَى
ﲗ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲘ
كِتَٰبٗا
ﲙ
مَّوۡقُوتٗا
ﲚ
١٠٣
ﲛ
Namazı kıldıktan başka, Allah'ı ayakta iken, otururken, yan yatarken de anın. Emniyete kavuştuğunuzda, namazı gereğince kılın. Namaz şüphesiz, inananlara belirli vakitlerde farz kılınmıştır.
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