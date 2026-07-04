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An-Naml
26
27:26
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ٢٦
ٱللَّهُ
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَ
رَبُّ
ٱلۡعَرۡشِ
ٱلۡعَظِيمِ۩
٢٦
Çok geçmeden Hüdhüd gelip Süleyman'a: "Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sana Sebe'den doğru bir haber getirdim. Ora halkına hükmeden, herşeyden kendisine bolca verilen ve büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum; onun ve milletinin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya koyan, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmemeleri için şeytan, kendilerine, yaptıklarını güzel göstermiş, onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bunun için, doğru yolu bulamazlar. O çok büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur" dedi.
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A Siddiqui
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6 yıl önce
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referans
Ayet 3:2, 20:8, 27:26
When I read this quote by Sister YasminMogahed, it made me view the dhikr of 'La illaha il Allah' in a totally new light:
'The process of first emptying the heart can be found in the beginning half of the shahada (declaration of faith).' Yasmin Mogahed
When you do this dhikr, imagine that every time you say 'La illaha' your heart is emptying out all that is distracting it from Allah, like a cup spilling out its contents.
And when you say 'il ...
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