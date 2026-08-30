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Tefsir: An-Naba 78:6
An-Naba
6
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için birer direk kılmadık mı?
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Hadis
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Rebar Kurdish Tafsir
{ههندێك له بهخششهكانى خواى گهوره} [
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦)
] ئایا ئێمه زهویمان بۆ ژێربار نهكردوون و ڕانهخستووه وهكو بێشكهی منداڵ، وه هێمن و ئارام و جێگیرمان كردووه بۆیان تا لهسهرى بژین.