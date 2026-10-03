Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Ayah 32
Al-Mutaffifin
32
83:32
واذا راوهم قالوا ان هاولاء لضالون ٣٢
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ٣٢
وَإِذَا
ﳝ
رَأَوۡهُمۡ
ﳞ
قَالُوٓاْ
ﳟ
إِنَّ
ﳠ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳡ
لَضَآلُّونَ
ﳢ
٣٢
ﳣ
İnananları gördükleri zaman: "Doğrusu bunlar sapık olanlardır" derlerdi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.