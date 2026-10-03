Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Mutaffifin Ayah 18
Al-Mutaffifin
18
83:18
كلا ان كتاب الابرار لفي عليين ١٨
كَلَّآ إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ١٨
كـَلَّآ
ﲑ
إِنَّ
ﲒ
كِتَٰبَ
ﲓ
ٱلۡأَبۡرَارِ
ﲔ
لَفِي
ﲕ
عِلِّيِّينَ
ﲖ
١٨
ﲗ
Ama iyilerin defteri yüksek katlardadır.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.