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Tefsir: Al-Mursalat 77:8
Al-Mursalat
8
77:8
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَإِذَا
ٱلنُّجُومُ
طُمِسَتۡ
٨
Yıldızların ışığı giderildiği zaman,
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Rebar Kurdish Tafsir
{چهند دیمهنێكى رۆژى قیامهت} [
فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (٨)
] كاتێك كه ئهستێرهكان ڕووناكییان نامێنێ.