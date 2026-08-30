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Tefsir: Al-Mursalat 77:45
Al-Mursalat
45
77:45
ويل يوميذ للمكذبين ٤٥
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٥
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٥
O gün yalanlamış olanların vay haline
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
77:44 ile 77:45 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
( إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين ) أى : إنا من شأننا أننا نعطى مثل هذا الجزاء الطيب للمؤمنين الذين أحسنوا أقوالهم وأفعالهم ، وصانوا أنفسهم عن كل مالا يرضينا ، هذا هو جزاء المتقين المحسنين .