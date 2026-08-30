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Tefsir: Al-Mursalat 77:33
Al-Mursalat
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
جِمَٰلَتٞ
صُفۡرٞ
٣٣
O gölgenin saçtığı her bir kıvılcım sanki birer sarı devedir, konak gibi de büyüktür.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (٣٣)
] ههر پریشكێكی بهئهندازهى حوشترێكی ڕهشه، كه حوشتری ڕهش تێكهڵی زهرد ئهبێ پێی ئهووترێ: (صُفْرٌ) یاخود بهئهندازهى حهبلی كهشتی كه بهقهدهر ناو قهدی مرۆڤێك ئهستووره، ههر پریشكێكی ئهوهنده گهورهیه.