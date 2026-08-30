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Tefsir: Al-Mursalat 77:27
Al-Mursalat
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
فِيهَا
رَوَٰسِيَ
شَٰمِخَٰتٖ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
مَّآءٗ
فُرَاتٗا
٢٧
Orada yüksek yüksek sabit dağlar var edip size tatlı sular içirmedik mi?
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Kıraat
Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"وجعلنا فيها رواسي"
، جبالاً
"شامخات"
، عاليات،
"وأسقيناكم ماءً فراتاً"
، عذباً.