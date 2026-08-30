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Tefsir: Al-Mursalat 77:26
Al-Mursalat
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
وَأَمۡوَٰتٗا
٢٦
Biz yeryüzünü, dirilerin ve ölülerin toplantı yeri yapmadık mı?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.