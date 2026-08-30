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Tefsir: Al-Mursalat 77:13
Al-Mursalat
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
Hüküm gününe bırakılmıştı.
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Hadis
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
ثم بين فقال:
"ليوم الفصل"
،
قال ابن عباس رضي الله عنهما:
يوم يفصل الرحمن عز وجل بين الخلائق.