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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 82
Ghafir
82
40:82
افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ٨٢
أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةًۭ وَءَاثَارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨٢
أَفَلَمۡ
ﲂ
يَسِيرُواْ
ﲃ
فِي
ﲄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲅ
فَيَنظُرُواْ
ﲆ
كَيۡفَ
ﲇ
كَانَ
ﲈ
عَٰقِبَةُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
مِن
ﲋ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲌﲍ
كَانُوٓاْ
ﲎ
أَكۡثَرَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
وَأَشَدَّ
ﲑ
قُوَّةٗ
ﲒ
وَءَاثَارٗا
ﲓ
فِي
ﲔ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲕ
فَمَآ
ﲖ
أَغۡنَىٰ
ﲗ
عَنۡهُم
ﲘ
مَّا
ﲙ
كَانُواْ
ﲚ
يَكۡسِبُونَ
ﲛ
٨٢
ﲜ
Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden daha çok, daha kuvvetli, yeryüzünde bıraktıkları eserler daha sağlam olan öncekilerin sonuçlarının nasıl olduğunu görmezler mi? Kazandıkları onlara bir fayda vermemiştir.
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