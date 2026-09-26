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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 78
Ghafir
78
40:78
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ٧٨
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًۭا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧٨
وَلَقَدۡ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
رُسُلٗا
ﱃ
مِّن
ﱄ
قَبۡلِكَ
ﱅ
مِنۡهُم
ﱆ
مَّن
ﱇ
قَصَصۡنَا
ﱈ
عَلَيۡكَ
ﱉ
وَمِنۡهُم
ﱊ
مَّن
ﱋ
لَّمۡ
ﱌ
نَقۡصُصۡ
ﱍ
عَلَيۡكَۗ
ﱎﱏ
وَمَا
ﱐ
كَانَ
ﱑ
لِرَسُولٍ
ﱒ
أَن
ﱓ
يَأۡتِيَ
ﱔ
بِـَٔايَةٍ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
بِإِذۡنِ
ﱗ
ٱللَّهِۚ
ﱘﱙ
فَإِذَا
ﱚ
جَآءَ
ﱛ
أَمۡرُ
ﱜ
ٱللَّهِ
ﱝ
قُضِيَ
ﱞ
بِٱلۡحَقِّ
ﱟ
وَخَسِرَ
ﱠ
هُنَالِكَ
ﱡ
ٱلۡمُبۡطِلُونَ
ﱢ
٧٨
ﱣ
And olsun ki, senden önce birçok peygamberler gönderdik; sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık; hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın buyruğu gelince iş gerçekten biter. İşte o zaman, boşa uğraşanlar hüsranda kalırlar.
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