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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 77
Ghafir
77
40:77
فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ٧٧
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧
فَٱصۡبِرۡ
ﳆ
إِنَّ
ﳇ
وَعۡدَ
ﳈ
ٱللَّهِ
ﳉﳊ
حَقّٞۚ
ﳋ
فَإِمَّا
ﳌ
نُرِيَنَّكَ
ﳍ
بَعۡضَ
ﳎ
ٱلَّذِي
ﳏ
نَعِدُهُمۡ
ﳐ
أَوۡ
ﳑ
نَتَوَفَّيَنَّكَ
ﳒ
فَإِلَيۡنَا
ﳓ
يُرۡجَعُونَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
Sabret; şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onlara söz verdiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni öldürürüz, nasıl olsa onların dönüşü Bizedir.
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