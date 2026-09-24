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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 73
Ghafir
73
40:73
ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون ٧٣
ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣
ثُمَّ
ﲔ
قِيلَ
ﲕ
لَهُمۡ
ﲖ
أَيۡنَ
ﲗ
مَا
ﲘ
كُنتُمۡ
ﲙ
تُشۡرِكُونَ
ﲚ
٧٣
ﲛ
Sonra onlara: "Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir?" denir. "Bizden uzaklaştılar; hayır, biz zaten önceleri hiçbir şeye kulluk etmiyorduk" derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.