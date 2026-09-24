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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 64
Ghafir
64
40:64
الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ٦٤
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٤
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلَّذِي
ﲉ
جَعَلَ
ﲊ
لَكُمُ
ﲋ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲌ
قَرَارٗا
ﲍ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲎ
بِنَآءٗ
ﲏ
وَصَوَّرَكُمۡ
ﲐ
فَأَحۡسَنَ
ﲑ
صُوَرَكُمۡ
ﲒ
وَرَزَقَكُم
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلطَّيِّبَٰتِۚ
ﲕﲖ
ذَٰلِكُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
رَبُّكُمۡۖ
ﲙﲚ
فَتَبَارَكَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
رَبُّ
ﲝ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲞ
٦٤
ﲟ
Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!
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Tafsir Fathul Majid
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