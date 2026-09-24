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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 61
Ghafir
61
40:61
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٦١
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٦١
ٱللَّهُ
ﱜ
ٱلَّذِي
ﱝ
جَعَلَ
ﱞ
لَكُمُ
ﱟ
ٱلَّيۡلَ
ﱠ
لِتَسۡكُنُواْ
ﱡ
فِيهِ
ﱢ
وَٱلنَّهَارَ
ﱣ
مُبۡصِرًاۚ
ﱤﱥ
إِنَّ
ﱦ
ٱللَّهَ
ﱧ
لَذُو
ﱨ
فَضۡلٍ
ﱩ
عَلَى
ﱪ
ٱلنَّاسِ
ﱫ
وَلَٰكِنَّ
ﱬ
أَكۡثَرَ
ﱭ
ٱلنَّاسِ
ﱮ
لَا
ﱯ
يَشۡكُرُونَ
ﱰ
٦١
ﱱ
Size, geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü aydınlık olarak yaratan Allah'tır. Doğrusu Allah insanlara karşı lütufkardır, ama insanların çoğu şükretmezler.
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