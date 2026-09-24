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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 56
Ghafir
56
40:56
ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير ٥٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌۭ مَّا هُم بِبَـٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٦
إِنَّ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
يُجَٰدِلُونَ
ﲊ
فِيٓ
ﲋ
ءَايَٰتِ
ﲌ
ٱللَّهِ
ﲍ
بِغَيۡرِ
ﲎ
سُلۡطَٰنٍ
ﲏ
أَتَىٰهُمۡ
ﲐ
إِن
ﲑ
فِي
ﲒ
صُدُورِهِمۡ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كِبۡرٞ
ﲕ
مَّا
ﲖ
هُم
ﲗ
بِبَٰلِغِيهِۚ
ﲘﲙ
فَٱسۡتَعِذۡ
ﲚ
بِٱللَّهِۖ
ﲛﲜ
إِنَّهُۥ
ﲝ
هُوَ
ﲞ
ٱلسَّمِيعُ
ﲟ
ٱلۡبَصِيرُ
ﲠ
٥٦
ﲡ
Allah'ın ayetleri üzerinde kendilerine gelen bir delil olmadan tartışanların gönüllerinde, ulaşamayacakları bir büyüklenme vardır. Sen Allah'a sığın. O şüphesiz işitendir, görendir.
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