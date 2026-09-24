Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 47
Ghafir
47
40:47
واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار ٤٧
وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًۭا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًۭا مِّنَ ٱلنَّارِ ٤٧
وَإِذۡ
ﲝ
يَتَحَآجُّونَ
ﲞ
فِي
ﲟ
ٱلنَّارِ
ﲠ
فَيَقُولُ
ﲡ
ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ
ﲢ
لِلَّذِينَ
ﲣ
ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ
ﲤ
إِنَّا
ﲥ
كُنَّا
ﲦ
لَكُمۡ
ﲧ
تَبَعٗا
ﲨ
فَهَلۡ
ﲩ
أَنتُم
ﲪ
مُّغۡنُونَ
ﲫ
عَنَّا
ﲬ
نَصِيبٗا
ﲭ
مِّنَ
ﲮ
ٱلنَّارِ
ﲯ
٤٧
ﲰ
Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, güçsüzler, büyüklük taslayanlara: "Doğrusu biz size uymuştuk, şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savabilir misiniz?" derler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.