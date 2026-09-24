Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Ghafir Ayah 46

{سزاى ناو گۆڕ} [ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ] ههموو بهیانیان و ئێوارانێك فیرعهون و دارودهستهو شوێنكهوتوانی به ئاگر سزا ئهدرێن لهناو گۆڕهكانیاندا [ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦) ] وه كاتێكیش كه ڕۆژی قیامهت دێت خوای گهوره ئهفهرمووێ: فیرعهون و شوێنكهوتوانی بخهنه ناو سهختترین سزاوه كه سزای ئاگری دۆزهخه، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر سزای ناو گۆڕ پێش هاتنی رۆژی قیامهت، وه پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - بهردهوام له نوێژهكانیدا پهنای گرتووه به خوای گهوره له سزای ناو گۆڕ، وه فهرمانی به ئێمهیش كردووه به پهناگرتن به خوای گهوره له سزای ناو گۆڕ).