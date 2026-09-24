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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 43
Ghafir
43
40:43
لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار ٤٣
لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعْوَةٌۭ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ٤٣
لَا
ﱜ
جَرَمَ
ﱝ
أَنَّمَا
ﱞ
تَدۡعُونَنِيٓ
ﱟ
إِلَيۡهِ
ﱠ
لَيۡسَ
ﱡ
لَهُۥ
ﱢ
دَعۡوَةٞ
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلدُّنۡيَا
ﱥ
وَلَا
ﱦ
فِي
ﱧ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱨ
وَأَنَّ
ﱩ
مَرَدَّنَآ
ﱪ
إِلَى
ﱫ
ٱللَّهِ
ﱬ
وَأَنَّ
ﱭ
ٱلۡمُسۡرِفِينَ
ﱮ
هُمۡ
ﱯ
أَصۡحَٰبُ
ﱰ
ٱلنَّارِ
ﱱ
٤٣
ﱲ
"Beni kendisine çağırdığınızın, bu dünyada da ahirette de çağırabilecek kabiliyette olmadığında, hepimizin Allah'a döneceğinde, aşırı gidenlerin ateşlikler olduklarında şüphe yoktur."
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